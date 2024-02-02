Минобороны России сообщило об уничтожении артиллеристами танка ВСУ под Угледаром

В ведомстве уточнили, что бронетехнику выявили с помощью беспилотника

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы Восточной группировки войск уничтожили танк украинских сил под Угледаром, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Артиллеристы группировки войск "Восток" постоянно наносят огневые удары по скоплениям живой силы, долговременным огневым точкам и другим укреплениям на позициях противника. <...> Бронированную цель прямым попаданием высокоточного боеприпаса уничтожили артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" под Угледаром в Донецкой Народной Республике", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что бронетехнику выявили при помощи беспилотника. Огонь по цели вели высокоточным корректируемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

По данным МО, на счету артиллеристов из Приморья сотни уничтоженных единиц украинской бронетехники.