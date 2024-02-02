Внеочередной Международный военно-морской салон запланировали на июнь

Он пройдет в Кронштадте

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Внеочередной Международный военно-морской салон (МВМС) планируется провести в июне 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Общероссийском Движении поддержки флота (ДПФ).

"Внеочередной, 12-й МВМС в 2024 году, так же как и предыдущий в 2023 году, пройдет в Кронштадте в июне", - сказал собеседник агентства.

До этого МВМС организовывались один раз в два года. 11-й по счету МВМС-2023 впервые проводился на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

На официальном сайте МВМС размещено сообщение о том, что "в 2024 году в Кронштадте пройдет МВМС, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ". Относительно сроков проведения МВМС сайт предлагает "следить за обновлениями".