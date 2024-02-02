"Алмаз-Антей" впервые покажет на NAIS 2024 бортовой вычислительный модуль для БПЛА

Выставка пройдет с 6 по 7 февраля в МВЦ "Крокус Экспо"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит новый бортовой цифровой вычислительный модуль (БЦВМ) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе Национальной выставки-форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024, которая пройдет с 6 по 7 февраля в МВЦ "Крокус Экспо". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Алмаз-Антей" впервые представит на выставке макет бортового цифрового вычислительного модуля, который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени", - сказали в пресс-службе.

Там также информировали, что концерн покажет на выставке технологические решения по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. Дронопортами можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме. В частности, концерн продемонстрирует дронопорты "Коптер-Л01-5" и "Эри-Мини".

Кроме того, по данным пресс-службы, "Алмаз-Антей" представит цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.