Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 23 тыс. военных

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и раненными, уничтожено более 3 тыс. единиц вооружения противника, в том числе танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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"В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", - сказал Шойгу в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.