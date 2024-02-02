Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 23 тыс. военных

По словам министра обороны, Вооруженные силы Украины также потеряли свыше 3 тыс. единиц вооружения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший месяц потеряли свыше 23 тыс. человек убитыми и раненными, уничтожено более 3 тыс. единиц вооружения противника, в том числе танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тыс. человек убитыми и ранеными. Уничтожено более 3 тыс. единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", - сказал Шойгу в ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.