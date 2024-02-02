Шойгу: предприятия ОПК разрабатывают новые самолеты для обновления парка учебной авиации

Глава Минобороны сообщил, что участникам селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ предстоит обсудить меры повышения качества подготовки курсантов-летчиков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов. Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр также сообщил, что участникам совещания предстоит обсудить меры повышения качества подготовки курсантов-летчиков.