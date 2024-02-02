Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по предприятиям ВПК, арсеналам, аэродромам ВСУ

По словам министра обороны, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в течение января нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"В январе российские вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК - прим. ТАСС) Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников", - сказал глава Минобороны РФ.

По данным Шойгу, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации.