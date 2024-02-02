Шойгу: Киев бросает в бой резервы и проводит мобилизации, чтобы не обрушить свою оборону

По словам главы Минобороны, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан, чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения собственной обороны, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"С целью не допустить обрушения обороны украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

При этом, указал Шойгу, чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть каких-то успехи, Киев осуществляет террористические акты против российских мирных граждан.