Шойгу заявил, что голосованию военных в зоне СВО на выборах уделят особое внимание

По словам министра обороны, предстоящие выборы президента станут самым значимым событием года в политической жизни страны

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ детально прорабатывает вопросы участия военнослужащих в предстоящих президентских выборах. Особое внимание уделяется голосованию военных в зоне спецоперации, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Детально прорабатываются вопросы участия в выборах военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала вооруженных сил. Особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции", - сказал он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ.

По словам министра, предстоящие выборы президента РФ станут самым значимым событием года в политической жизни страны. "Впервые голосование продлится три дня - с 15 по 17 марта. Подготовка к нему вступила в завершающую фазу", - добавил Шойгу.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.