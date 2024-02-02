Шойгу на совещании с руксоставом ВС поздравил с Днем разгрома немецких войск в Сталинграде

В 2024 году отмечается 81-летие победы в Сталинградской битве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руксоставом Вооруженных сил (ВС) РФ поздравил всех с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

"Сегодня памятная дата, День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Поздравляю всех с этим событием, с этой датой. Дата историческая, дата заслуженная, завоеванная теми, кто был до нас - нашими отцами и дедами. Поэтому, я вас всех поздравляю с этим днем", - сказал он.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области) в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2024 году отмечается 81-летие победы в Сталинградской битве.