ОАК покажет самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии

Зрители также смогут увидеть модернизированный транспортник Ил-76МД-90А

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представит самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

"Объединенная авиастроительная корпорация представит на выставке свою имиджевую экспозицию. Кроме этого, на стенде госкорпорации "Ростех" посетители смогут ознакомиться с продукцией корпорации, в частности, с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что зрители смогут увидеть модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А, окрашенный в новую корпоративную ливрею ОАК. "Транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника - в числе изменений усиленное крыло, выполненное по новым технологиям, двигатели ПС-90А-76 <…>. Самолет вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", - добавили в пресс-службе ОАК.

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, Ближний Восток является одним из важных регионов, где проявляют интерес к продукции корпорации. "Мы уделяем особое внимание продвижению в регионе нашего флагмана в сегменте транспортной авиации - модернизированного Ил-76МД-90А. ОАК одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения", - сказал он.

О Су-75 Checkmate и МиГ-35

Легкий тактический самолет Checkmate разработки ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК Ростеха) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В июле 2023 года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 пройдет в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля.