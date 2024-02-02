МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

ВСУ потеряли до 45 человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, противник потерял до 45 военнослужащих, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку, сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сказано в сообщении.