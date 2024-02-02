ВС РФ на херсонском направлении нанесли поражение 38-й бригаде морской пехоты ВСУ

По данным Минобороны России, противник потерял до 35 военных

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение 38-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, противник потерял до 35 военных, танк и артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в ведомстве.