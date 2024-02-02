Путин: более 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонке в РФ за последние 1,5 года

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Свыше 520 тысяч новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для победы!".

"Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест - более полумиллиона рабочих мест", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что те люди, которые заняли эти места, работают очень напряженно - "в две, а в некоторых местах и в три смены".

Путин также обратил внимание на то, что все оборонные предприятия связаны с высокотехнологичным производством. "Оборонка требует высокого уровня квалификации от инженерных кадров и от рабочих кадров, потому что это почти все высокотехнологичное производство", - указал он.