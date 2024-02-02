Путин заявил, что новейшее российское вооружение превосходит натовское

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен отечественным оружием, которое превосходит натовские образцы.

"Наша оборонка демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы", - сказал глава государства на встрече с участниками форума "Все для победы!". По его мнению, "если сравнивать современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда". "А если брать наши новейшие вооружения, то они явно все превосходят, это очевидный факт", - указал Путин.