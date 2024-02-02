Путин: деньги на арендное жилье для ОПК выделены и должны помочь 38 тыс. человек

По словам президента, на это для системы ОПК выделили 1,5 млрд рублей

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Государство выделило средства на арендное жилье для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), они должны помочь 38 тыс. человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для победы!"

"Что касается арендного жилья. Начали это делать уже. В 2024 году выделены соответствующие деньги из федерального бюджета на приобретение и предоставление арендного жилья и на субсидирование арендных расходов на оплату этого жилья. 1,5 млрд рублей выделены на это для системы ОПК", - сказал президент. "Рассчитываем, что это коснется так или иначе 38 тыс. человек", - подчеркнул он.