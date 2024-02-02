Балтийский флот провел учения по антитеррору с участием более 500 военных

В учениях было задействовано также порядка 50 единиц техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, специальные автомобили разминирования

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Комплексные учения по антитеррору, на которых решались задачи противодействия противнику при нападении на воинские части флота и объекты военной инфраструктуры, прошли на Балтийском флоте, сообщила флотская пресс-служба. К учениям были привлечены более 500 военных, отметили там.

"В воинских гарнизонах Балтийского флота прошли комплексные учения по антитеррору. Военнослужащие - в общей сложности более 500 человек - отработали различные сценарии отражения нападений на воинские части флота и объекты военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в учениях было задействовано также порядка 50 единиц техники, в их числе современные бронетранспортеры БТР-82А, специальные автомобили разминирования и другая военная техника.

"Помимо дежурных подразделений антитеррора к учениям были привлечены специалисты радиоэлектронной борьбы, связи, а также инженерно-саперных подразделений, которые совершенствовали практические навыки в обезвреживании самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы", - отметили в пресс-службе.

Для создания максимально реалистичной обстановки на тренировках активно применялись различные средства имитации боеприпасов, световые и шумовые эффекты.