Путин заявил, что в ОПК достаточно денег для решения социальных вопросов сотрудников

Президент отметил, что необходимо смотреть, какие средства нужны на выполнение гособоронзаказа, и что предприятие может направить на решение социальных вопросов, но регионы также должны участвовать в этом вопросе

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. В ОПК, несмотря на "плач Ярославны, что денег нет", много денег для решения социальных вопросов, предприятия хорошо прокредитованы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для победы!".

"Это справедливо, поговорить и можно, и нужно. Просто как вы только скажете: "Дайте денег на что-то", сразу в ответ услышите плач Ярославны, что денег нет. Хотя задолженность кредиторская очень большая, то есть они прокредитованы очень хорошо, деньги на счетах есть в больших количествах у предприятий ОПК. Денег много, у вас наверняка тоже есть. У всех предприятий ОПК есть хороший финансовый задел", - сказал президент, отвечая на предложение губернатора Тульской области Алексея Дюмина поговорить с руководством крупных оборонных предприятий, чтобы расширить социальные пакеты для сотрудников.

Дюмин сообщил, что за период чуть более года на предприятия оборонного комплекса в Тульской области были трудоустроены около 15 тыс. человек, в течение 2024 года необходимо трудоустроить еще 5 тыс. человек. По его мнению, необходимо расширить пакет мер соцподдержки привлекаемых специалистов. "Можно еще поговорить с руководством корпораций, чтобы они тоже поучаствовали по каким-то таким направлениям, и какие-то подъемные, и, может быть, компенсация аренды [жилья] и так далее, чтобы они расширили соцпакет. <…> Есть опорный банк, который работает в интересах всего ОПК, можно вот и по банку посмотреть, и по руководителям концернов и холдингов оружейных", - добавил губернатор.

Путин отметил, что необходимо смотреть, какие средства нужны на выполнение гособоронзаказа, и что предприятие может направить на решение социальных вопросов, но регионы также должны участвовать в этом вопросе. "И регион может поучаствовать, и само предприятие, и федеральный бюджет. В вопросах социального характера, в решении их все должны принимать участие, потому что это все-таки ваши люди, имеется в виду туляки, они же здесь проживают, поэтому, конечно, о них надо позаботиться", - сказал он.

"Идея сама по себе правильная, над этим надо подумать. Дополнительно подумаем", - подытожил президент.