Путин заявил, что производство танков в РФ выросло в пять раз

По словам президента, производство автомобильной техники увеличилось в семь раз

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство танков в России выросло в пять раз с начала специальной военной операции, автомобильной техники - в семь раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Народного фронта "Все для победы!".

"С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов, по средствам индивидуальной бронезащиты <…> увеличение произошло в десять раз, по автомобильной технике <…> - в семь раз, а вот по танкам - в пять. По танкам в пять раз - это приличный показатель", - указал глава государства.

Также, по его словам, по БМП и бронетранспортерам увеличение более чем в 3,5 раза.