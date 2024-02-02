ЦПВС зафиксировал три нарушения со стороны беспилотников проамериканской коалиции в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в провинции Латакия в результате снайперского огня пострадали двое военнослужащих ВС Сирии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Беспилотная авиация проамериканской коалиции в Сирии за последние сутки трижды нарушила протоколы деконфликтации в небе над арабской республикой. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить.

В идлибской зоне деэскалации, отметил Кулить, за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ). Кроме того, в провинции Латакия в результате снайперского огня пострадали двое военнослужащих ВС Сирии в районе населенных пунктов Нахшебба и Икко.