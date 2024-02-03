МО РФ: разведчики на купянском направлении уничтожили грузовик ВСУ с боеприпасами

После поражения целей группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания, добавили в ведомстве

ТАСС, 3 февраля. Операторы боевых БПЛА разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении поразили несколько позиций и грузовой автомобиль противника с боеприпасами для артиллерийской системы М-777. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Работали в течение нескольких дней, вычисляли передвижение противника. Потом мы засекли, что боевики ВСУ укрепляют свои позиции, и произвели сбросы гранат. Также засекли автомобиль, который осуществлял подвоз боеприпасов на позицию артиллерийского орудия М-777. Автомобиль уничтожил оператор FPV-дронов, а по орудию работала уже наша артиллерия, которой мы передали точные координаты", - приводятся в сообщении слова начальника расчета БПЛА с позывным Дед.

Уточняется, что все цели были успешно поражены и группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.