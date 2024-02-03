Специалисты тыла развернули хлебозаводы и полевые кухни на купянском направлении

За смену пекари изготавливают более тонны хлеба, рассказали в Минобороны РФ

ТАСС, 3 февраля. Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) Западной группировки ВС РФ на купянском направлении развернули современные хлебозаводы, полевые кухни и другие необходимые объекты. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие МТО группировки войск "Запад" в одном из районов размещения подразделений на купянском направлении развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, пункты хранения, заправки ГСМ и другие объекты материально технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Под землей были развернуты цеха, где пекут хлеб в полевых условиях. "Тут выпекают сосиски в тесте, булочки с повидлом и хлеб с луком, морковью и обычный. Без хлеба не обходится ни один прием пищи", - отметили в Минобороны, добавив, что за смену пекари изготавливают более одной тонны хлеба.

Уточняется, что повара кормят бойцов трижды в день. Блюда чередуют, а в меню присутствуют супы, а также свежие овощи, рис, гречка с тушенкой, говядиной, плов на второе и десерт. "Летом - больше соки, фрукты, зимой - больше, конечно, чеснок, лук, чтобы военнослужащие не заболевали. Печем булочки. Есть разнообразие, пекари стараются", - рассказал повар с позывным Лис на видео, предоставленном Минобороны.