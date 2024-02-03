МО РФ сообщило о поражении артиллеристами САУ 2С1 "Гвоздика" ВСУ на купянском направлении

Боевую задачу бойцы ВС России выполнили на самоходных гаубицах "Мста-С", добавили в ведомстве

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Расчет 152-мм самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" Западной группировки войск ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" вместе с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков фронта на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С". Расчет одной из 152-мм гаубиц уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи расчет выполнил противоогневой маневр и сменил позицию для обеспечения безопасности в условиях контрбатарейной борьбы противника.