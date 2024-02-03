Ганчев: Киев эвакуирует жителей Харьковской области, чтобы превратить ее в плацдарм

Глава военно-гражданской администрации региона отметил, что ВСУ "всегда прячутся за спинами гражданских"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Киевские власти эвакуируют жителей Харьковской области, чтобы использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения личного состава и хранения боеприпасов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Тактика нашего противника известна - они всегда прячутся за спинами гражданских. Не стесняясь используют объекты гражданской инфраструктуры для размещения там личного состава или хранения боекомплектов. Этот случай также не исключение. Мы знаем много примеров того, как ВСУ поступают с городами и поселками нашего региона. Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм", - сказал Ганчев.

В середине января Ганчев сообщил, что жители Купянского района не хотят эвакуироваться с подконтрольной Украине территории Харьковской области, так как боятся уничтожения своих домов.