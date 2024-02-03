В Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга подлодки "Князь Пожарский"

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов подчеркнул, что вооружение атомного подводного крейсера, его технические характеристики позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вывода из эллинга подводного крейсера "Князь Пожарский" состоялась в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 3 февраля 2024 года, в Северодвинске, на "Севмаше" (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А". Церемония проведена под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Таким образом, завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК "Князь Пожарский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мероприятии также приняли участие представители органов власти Архангельской области и Северодвинска, Объединенной судостроительной корпорации и промышленности.

"Церемония, которую мы сегодня провели, еще раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства, - отметил Евменов, его цитирует военное ведомство. - ВМФ России получает в свой состав надежные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане. Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, которыми в полной мере обладают корабелы "Севмаша", конструкторы и ученые".

Адмирал подчеркнул, что вооружение атомного подводного крейсера, его технические характеристики позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению.

В Минобороны добавили, что старт выводу АПК "Князь Пожарский" из эллинга дал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко. Во время начала движения атомной подводной лодки командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. Далее ракетоносец продолжил движение в наливной бассейн предприятия.

Дальнейшая судьба

В военном ведомстве отметили, что после вывода из эллинга крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда "Севмаша", военное представительство, Беломорская военно-морская база.

"После всех этапов испытаний будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав Военно-морского флота России. Как и другие корабли 4-го поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия", - добавили в МО РФ.