ВС РФ поразили семь пусковых установок и четыре радиолокационные станции ЗРК на Украине

МО РФ также сообщило о поражении трех радиолокационных станций зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, двух радиолокаторов зенитного ракетного комплекса С-300

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за неделю поразили семь пусковых установок и четыре радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, поражены: три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также шесть складов боеприпасов ВСУ.