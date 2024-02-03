МО РФ сообщило о потерях ВСУ за неделю на херсонском направлении

По информации ведомства, они составили до 290 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на херсонском направлении до 290 военных и 4 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Янтарное Херсонской области", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.