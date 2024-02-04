Ростех сообщил о продолжении работ над расширением функционала ракеты "Изделие 305"

При этом в холдинге "Высокоточные комплексы" уточнили, что заказчиков и так устраивают дальность, точность и надежность изделия

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Точность многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 305" полностью устраивает военных, однако работы по расширению ее возможностей не прекращаются. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

"Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, - на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения", - сообщили в холдинге.

Как отметили в "Высокоточных комплексах", мощности ее боевой части достаточно для поражения бронетехники противника, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны, артиллерийских систем. "Что касается расширения возможностей или дополнительных опций, то процесс совершенствования идет непрерывно", - подчеркнул представитель предприятия.

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305" была принята на вооружение ВС России в 2021 году. Впервые ее представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") ракета предназначена для применения с ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м - это позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. При этом ракета способна развить скорость до 230 м/с, оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения, может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.