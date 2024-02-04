МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 95 военных

По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Александра Гордеева, противник пытался провести ротации в районах Старомайорского и Ровнополя

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 95 военнослужащих на южнодонецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра Восточной группировки ВС РФ Александр Гордеев.

"В течение суток пресечены попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя. Потери противника составили: станция РЛС, квадроцикл, БПЛА "Фурия", более 95 военнослужащих", - рассказал Гордеев.

Также поражены опорные пункты, места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны в районах Урожайного, Угледара, Водяного и Старомайорского. Уничтожен пункт временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией.