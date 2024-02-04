На передовой под Артемовском вручили награды российским десантникам

Церемонию награждения провел командир соединения гвардии полковник Артем Городилов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уссурийские десантники под Артемовском получили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, вручили очередные боевые государственные и ведомственные награды. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За спасение погибавших", "За воинскую доблесть" I и II степени, "За разминирование", - сказано сообщении.

Награды на передовой бойцам вручил командир соединения гвардии полковник Артем Городилов.

После награждения десантники вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.