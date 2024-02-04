Мантуров и Чемезов осмотрели экспозицию РФ на оборонной выставке в Саудовской Аравии

Российская делегация ознакомилась со стендами Рособоронэкспорта, Ростеха, концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и глава Ростеха Сергей Чемезов осмотрели российскую экспозицию на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии, передает корреспондент ТАСС.

Российская делегация, которую возглавляет Мантуров, ознакомилась со стендами Рособоронэкспорта, Ростеха, концерна ВКО "Алмаз-Антей". Также Мантуров и Чемезов посетили стенд совместного предприятия России и Индии по разработке сверхзвуковых ракет "Брамос".

Свои изделия на форуме представляют более 20 предприятий ОПК России, среди них концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Специальный технологический центр", "Ремдизель", Ростех и входящие в него "Высокоточные комплексы", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) и "Технодинамика".

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 проходит в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля.