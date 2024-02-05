Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении

Как сообщили в Минобороны РФ, полет прошел в штатном режиме

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По докладам передового авиационного наводчика (ПАН) все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

"Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку. По докладу ПАНа цель поражена на 100%. Выполнили выход на аэродром посадки, заход на посадку, посадку", - рассказал летчик Су-25, с позывным Фермер.