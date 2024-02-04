В МО РФ заявили, что средства ПВО за сутки сбили 97 украинских БПЛА

В министерстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 775 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 97 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 904 танка и других боевых бронированных машин, 1 216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 230 единиц специальной военной автомобильной техники противника.