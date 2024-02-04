Владимирская область взяла шефство над подлодкой "Князь Пожарский"

Делегация региона приняла участие в торжественной церемонии вывода крейсера из эллинга в Северодвинске

ТАСС, 4 февраля. Владимирская область будет оказывать шефскую помощь атомному подводному крейсеру стратегического назначения "Князь Пожарский", соответствующее соглашение власти региона подписали с руководством Северного флота. Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.

"Выполняя поручение губернатора Александра Авдеева, мы встретились с руководством Северного флота и заключили соглашение об оказании шефской помощи. Владимирская область поможет создать воинам-морякам АПК "Князь Пожарский" условия для качественного выполнения задач по укреплению мощи нашей страны", - приводятся слова министра региональной безопасности Сергея Полузина.

Делегация Владимирской области приняла участие в торжественной церемонии вывода крейсера из эллинга в Северодвинске. По словам Полузина, вопросы дальнейшего сотрудничества оговорены по пунктам, взаимодействие региона с Северным флотом будет укрепляться.

"Экипаж подводной лодки замечательный. Мы пообщались и с моряками, и с членами их семей. На флоте сегодня служат настоящие морские офицеры, патриоты, молодые парни - наследники своих славных отцов и дедов, продолжатели великих русских флотских традиций", - отметил Полузин.

"Князь Пожарский" - пятая атомная подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет "Булава" разработки Московского института теплотехники.