Минобороны РФ сообщило об установке рядовым минных полей в зоне СВО, несмотря на ранение

В ведомстве отметили, что российским военным удалось остановить продвижение бронегруппы и мотопехоты ВСУ, не допустив прорыва линии обороны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Рядовой Алексей Федорченко провел минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений в зоне спецоперации, несмотря на атаку украинского беспилотника и полученное ранение. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе проводимых работ российские военнослужащие подверглись атаке украинского беспилотного летательного аппарата, который сбросил самодельное взрывное устройство. Понимая, что противник пытается сорвать оборудование минных полей на направлении своей атаки, и, несмотря на полученное ранение, Алексей завершил минирование путей к нашим оборонительным рубежам, установив более 30 мин различного класса", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских боевиков, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении".

Бесперебойная связь

В военном ведомстве рассказали о подвиге старшего лейтенанта, командира роты связи Дениса Ворошилова. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военных были повреждены антенно-фидерное устройство и антенна одного из опорных ретрансляторов, вышла из строя часть основной радиосети мотострелкового подразделения. Ворошилов, несмотря на продолжающийся обстрел, вместе с подчиненными приступил к устранению повреждений.

"В ходе проводимого ремонта Денис Ворошилов с товарищами восстановили антенно-мачтовое устройство, после чего произвели настройку оборудования таким образом, что исключило возможность воздействия на созданную радиосеть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", - добавили в МО РФ.

Как отметили в ведомстве, по вновь организованным каналам связи были оперативно поставлены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций ВСУ, по которым был нанесен ответный удар.