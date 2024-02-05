Ростех начал серийный выпуск новейшей системы контроля воздушного пространства

В холдинге "Высокоточные комплексы" отметили, что потребность в РЛС для обнаружения ударных беспилотников существенно возросла

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") освоил серийное производство новейшей системы контроля воздушного пространства (СКВП). Об этом ТАСС сообщили в холдинге на Международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

"В 2023 году ЦКБА (Центральное конструкторское бюро аппаратостроения - прим. ТАСС) осуществило освоение серийного производства изделия СКВП, что позволило в полном объеме выполнить все заказы на поставку. В ходе эксплуатации РЛС СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны и заказчиками подтверждаются заявленные характеристики изделия по обнаружению и сопровождению беспилотных воздушных судов и малой авиации", - рассказали в холдинге.

Там отметили, что потребность в РЛС для обнаружения ударных беспилотников существенно возросла. Создание производственных мощностей и полученный за последний год опыт позволяют предлагать покупателям не просто отдельные РЛС, а систему, включающую в себя рабочие места, пункты управления и интеграцию с различными системами защиты от гражданской обороны до ПВО, уточнили в холдинге.

Система впервые была презентована в рамках форума "Армия-2022". Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в том числе малоразмерных беспилотников, определяя их тип, высоту полета и расстояние до них. СКВП состоит из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой, устанавливаемых как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий. Таких станций в системе может быть до 24.

Дальность обнаружения системой самолетов малой авиации составляет не менее 30 км, средних беспилотников типа "Орлан-10" - не менее 18 км, а малоразмерных дронов - 7 км. СКВП может обнаружить воздушные цели, движущиеся с радиальной скоростью до 270 м/с.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.