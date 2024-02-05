Минобороны России сообщило об ударах дронами по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве уточнили, что удалось уничтожить несколько пунктов временного размещения личного состава, наблюдательные пункты, легковые автомобили и блиндажи с личным составом Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские десантники нанесли около 20 ударов с помощью дронов по позициям украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов российских десантников из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Всего за сутки было нанесено около 20 ударов FPV-дронами и квадрокоптерами со сбросами. Было уничтожено несколько пунктов временного размещения личного состава, наблюдательные пункты, легковые автомобили и блиндажи с личным составом ВСУ", - сказано в сообщении.

Российские десантники ранее уничтожили дронами-камикадзе "Куб" станцию спутниковой связи и два автомобиля украинских военных на правом берегу Днепра в Херсонской области.