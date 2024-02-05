МО РФ сообщило об уничтожении за сутки двух украинских разведывательных беспилотников

Старший офицер пресс-центра Западной группировки Ярослав Якимкин рассказал, что также мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман и населенного пункта Синьковка

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Западной группировки войск сбили два разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Средствами противовоздушной обороны группировки уничтожены два разведывательных беспилотных летательных аппарата "Валькирия" и "Лелека-100" в районах населенных пунктов Ольшана и Голиково", - сказал он.

Он отметил, что мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе озера Лиман и населенного пункта Синьковка. В результате была уничтожена украинская боевая машина пехоты БМП-1.

"В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" под командованием сержанта Ивана Губкина уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства в районе населенного пункта Колодези, а расчет самоходной пушки "Гиацинт-С" младшего сержанта Андрея Никитина уничтожил в районе населенного пункта Песчаное артиллерийское орудие М777 производства США", - добавил Якимкин.

По его словам, ВСУ потеряли на направлении до 30 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 артиллерийских орудия, 3 минометных расчета, 3 пункта боепитания и 2 БПЛА.