МО РФ сообщило об уничтожении артиллеристами опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что для этого применили гаубицы Д-30

ТАСС, 5 февраля. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Западной группировки войск уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении разведчики обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях", - говорится в сообщении.

"Работали из Д-30, 122-й калибр. На дальности где-то около 15 км. Цель успешно поражена", - уточнил командир орудия Д-30 с позывным Бубен.