Российский боец рассказал об уничтожении расчетами РСЗО около 12 целей ежедневно

Командир расчета РСЗО с позывным Жетон отметил, что военные работают в совершенно разных точках вблизи линии фронта на южнодонецком направлении

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" тихоокеанской бригады морской пехоты группировки "Восток" ежедневно уничтожают на южнодонецком направлении порядка 12 целей, сообщил ТАСС командир расчета РСЗО с позывным Жетон.

"Последний месяц бьем очень интенсивно. Ощущение, что работаем каждую минуту. Цели прилетают постоянно. В день уничтожаем около 12", - сказал боец.

По его словам, расчеты работают в совершенно разных точках вблизи линии фронта на этом направлении. Бойцы передвигаются очень быстро, уберегая личный состав и технику от ответного удара со стороны украинских сил. На уничтожение одной цели вместе с дорогой до огневой позиции уходит от 8 до 10 минут.

Наибольшую опасность для расчетов РСЗО представляет работа в ночное время суток из-за зарева, отметил боец.