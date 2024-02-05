Российский боец сообщил о высоком качество РСЗО "Град"

Военный с позывным Атом отметил, что оно выше любой техники стран НАТО

ДОНЕЦК, 5 февраля. /ТАСС/. Технические характеристики российской реактивной системы залпового огня "Град" выше любой техники стран НАТО, используемой в зоне проведения СВО. Об этом ТАСС сообщил боец с позывным Атом.

"Нынешняя техника, которой мы пользуемся, - очень качественная. Эти машины по проходимости лучше, чем любая техника, которую противнику поставили страны НАТО. Непривередлива, ремонтируется легко, поломки, как правило, несложные. Устранить неисправность легко в полевых условиях, все устраняется на месте", - сказал военнослужащий.

По его словам, за расчетами РСЗО под Угледаром украинские войска охотятся не только fpv-дронами, но также используют РСЗО HIMARS. При этом, как уточнил боец, ВСУ свели к минимуму применение ствольной артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью.