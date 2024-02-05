МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА и танка ВСУ на донецком направлении

В Министерстве обороны России отметили, что артиллеристы применили установку "Град"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели пристрелочные выстрелы. После незначительной корректировки, были нанесены дополнительные удары по противнику. В результате чего был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских националистов. <...> Еще одним точным ударом артиллеристы вывели из строя танк ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что пункт управления беспилотниками и танк ВСУ были обнаружены расчетом БПЛА. После чего данные передали командиру реактивно-артиллерийской батареи.