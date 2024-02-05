МО РФ сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на правом берегу Днепра

В Министерстве обороны России пояснили, что после выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А "Солнцепек" провели смену боевых позиций и перезарядили установки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз ТОСы российских десантников поразили живую силу ВСУ, укрывшуюся в замаскированных укрепленных опорных пунктах, а также в пунктах временной дислокации на правом берегу Днепра", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А "Солнцепек" провели смену боевых позиций и оперативно перезарядили установки.

"Экипажами тяжелых огнеметных систем ежедневно наносится огневое поражение противнику, который пытается переплыть на левый берег Днепра. Все попытки пресекаются еще на правом берегу", - рассказал командир подразделения с позывным Дым на видео, опубликованном Минобороны.