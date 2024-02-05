МО РФ сообщило об уничтожении двух иностранных артсистем ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что расчеты "Гиацинтов" незамедлительно осуществили наведение пушек

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" Западной группировки войск РФ на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийское орудие М777 производства США. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневых позиций расчетов самоходной артиллерийской установки Krab и артиллерийского орудия М777 ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" для нанесения огневого поражения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты "Гиацинтов" незамедлительно осуществили наведение пушек и беглым огнем уничтожили две артиллерийские системы противника вместе с личным составом.