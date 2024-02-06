Военная операция на Украине. Онлайн

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что международное правозащитное сообщество, зарубежные СМИ и политики, игнорирующие вопиющие факты геноцида мирного населения со стороны киевского режима, сами становятся соучастниками этих преступлений.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года погибли свыше 4,8 тыс. жителей региона, в том числе 142 ребенка.

Основные события 6 февраля - в онлайн-трансляции ТАСС.