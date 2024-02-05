Мантуров: в 2024 году будут расти поставки в ВС РФ беспилотников, в том числе морских

Министр промышленности и торговли России отметил, что увеличение выпуска затронет также средства связи, обеспечивающие взаимодействие в тактическом и оперативном звеньях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Поставки в Вооруженные силы (ВС) РФ в 2024 году вырастут в первую очередь в части беспилотников, в том числе морских. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"В первую очередь, конечно же, это "беспилотие". <...> Наши вооруженные силы это активно используют в разных направлениях, очень широкая номенклатура: от тяжелых до FPV-дронов. Это касается и морских беспилотных систем, и наземных беспилотных систем. Это одно из важных направлений, где мы будем работать с министерством обороны и нашими предприятиями промышленности, наращивать и компетенции, и и объемы производства", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о росте выпуска военной продукции в 2024 году.

Он добавил, что увеличение выпуска затронет также средства связи, обеспечивающие взаимодействие в тактическом и оперативном звеньях. Также будет наращиваться выпуск тяжелой и легкой бронированной техники, систем ПВО и техника для контрбатарейной борьбы.