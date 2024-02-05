Более 20 тыс. человек заключили контракт в 2023 году в московском пункте отбора

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек заключили контракт на военную службу в московском пункте отбора на службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом доложили министру обороны России Сергею Шойгу во время совместного посещения пункта с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Начальник пункта отбора доложил главе российского военного ведомства, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тыс. кандидатов", - сообщили в Минобороны РФ.