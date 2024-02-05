Авиация коалиции США пять раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии

Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, заявил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Международной коалиции во главе с США за сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Ракка и Хасеке. Также в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирийской Арабской Республики российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас.

"Продолжено осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано", - добавил он.