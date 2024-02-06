В МО РФ рассказали о подвиге рядового Трофимова, который помог отбить атаку БПЛА

В военном ведомстве отметили, что он выполнял боевые задачи по охране оборонительных позиций российских войск

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рядовой Игорь Трофимов уничтожил два украинских беспилотника и обезвредил закрепленное на БПЛА взрывное устройство, таким образом отбив атаку противника. Об этом рассказали в Минобороны России.

Трофимов выполнял боевые задачи по охране оборонительных позиций российских войск.

"На пост была предпринята атака дронов-камикадзе противника. Ведя наблюдение, рядовой Трофимов определил, с какого направления летели дроны. Сообщив об этом своим сослуживцам, военнослужащие открыли огонь по приближающимся коптерам. Метким огнем из стрелкового оружия Игорь лично уничтожил два дрона. Один из дронов-камикадзе противника, потеряв управление, упал на позиции поста, не сдетонировав. Оценив угрозу и рискуя жизнью, Игорь лично обезвредил взрывное устройство, закрепленное на БПЛА", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, "смелые и решительные действия рядового Игоря Трофимова позволили отразить атаку противника".

Также в военном ведомстве рассказали о подвиге капитана, командира роты связи и радиотехнического обеспечения Сергея Гольды. Вооруженные силы Украины, пытаясь выдавить российские войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. Часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

"Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, капитан Гольда выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел противника. Рискуя жизнью, Сергей восстановил оборванные линии связи, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию", - отметили в ведомстве. Восстановление техники позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку врага, заключили в МО РФ.