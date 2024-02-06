Начались испытания комплекса "Прометей" для роботизации БМП

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что с помощью комплекса можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Прометей", который позволяет превратить любую БМП, БТР или танк в дистанционно управляемую роботизированную машину, в настоящее время проходит цикл испытаний. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию Ростех) на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

"Разработка ПАК "Прометей" завершена в полном объеме, и в настоящее время ПАК проходит полный цикл испытаний", - рассказали там.

О создании комплекса "Прометей" в интервью ТАСС впервые сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев. По его словам, с помощью комплекса можно превратить в робота любую машину, как колесную, так и гусеничную: БМП, БТР или танк. Управление обеспечивается с помощью дистанционного пульта, при этом штатные места членов экипажа сохраняются, а доработка машин требуется незначительная.

Оснащенная "Прометеем" машина может без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку, автономно определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. "Если совместить "Прометей" с перспективными системами управления огнем, получится настоящий "терминатор", - подчеркивал Оздоев.