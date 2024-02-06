Участникам СВО вручили документы о предоставлении субсидий на жилье

В Минобороны России пояснили, что специалисты также провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Военнослужащим - участникам специальной военной операции на передовой и на полигонах подготовки выдали документы о предоставлении субсидий на покупку или строительство жилья. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья вручены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в рамках специальной военной операции на передовой, а также военнослужащим, проходящим подготовку на военных полигонах", - отметили в ведомстве.

Как добавили в МО РФ, документы вручили представители департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом ведомства и ФГАУ "Росжилкомплекс" Минобороны России в качестве дополнительной меры поддержки непосредственно на передовой, не дожидаясь возвращения военных из зоны СВО. Также специалисты провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.